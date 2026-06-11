Valentina Valiente capítulo 70: ¡Frida perdió el control y golpeó brutalmente a Benítez!

La desesperación de Frida por resolver sus problemas con Benítez alcanzó un punto de no retorno. Lo que comenzó como un intento por convencer al hombre de darle más tiempo para pagar su deuda terminó convirtiéndose en una escena impactante que podría cambiarlo todo.

Acorralada por las amenazas y el chantaje que viene sufriendo desde hace semanas, Frida buscó una última alternativa para evitar que Benítez siguiera presionándola. Sin embargo, lejos de obtener el resultado esperado, terminó enfrentándose a una dura humillación.

Durante la tensa conversación, Benítez dejó en claro que no estaba dispuesto a ceder. Incluso se burló abiertamente de ella cuando percibió que intentaba manipular la situación a su favor. “¿De verdad pensaste que provocándome con esa actitud de mujer fatal ibas a salir de este lío?”, le dijo con evidente desprecio.

Pero el golpe más duro llegó segundos después, cuando continuó atacándola con comentarios que terminaron por herir su orgullo. “¿Qué te alucinas si lo único que pudiste pescar fue a un viejo?”, disparó sin filtros. Humillada, furiosa y completamente fuera de sí, Frida perdió el control. En un arranque de ira tomó un objeto que tenía cerca y lo golpeó violentamente en la cabeza.

El impacto fue devastador. Benítez cayó al suelo de inmediato mientras una gran cantidad de sangre comenzaba a brotar de la herida. La escena dejó a Frida paralizada, consciente de que acababa de cruzar una línea extremadamente peligrosa.

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