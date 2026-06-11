Valentina Valiente capítulo 70: ¡Macarena preocupó a Edmundo con una advertencia sobre Valentina!

Macarena continúa mostrándose cercana y amable con todos los miembros de la familia. Durante una cena junto a Edmundo, aprovechó la ocasión para destacar el talento de Valentina y celebrar las oportunidades que está comenzando a recibir en el mundo de la música. Sin embargo, sus comentarios terminaron generando preocupación.

La conversación comenzó de manera cordial cuando Edmundo agradeció el apoyo que Macarena le ha brindado a Valentina en temas de marketing y redes sociales. Además, destacó la buena relación que ambas parecen haber construido en los últimos meses. Lejos de rechazar el reconocimiento, Macarena aseguró que admira a la joven cantante y que no tendría motivos para no apoyarla. “Me he dado cuenta que Valentina es increíble. ¿Y por qué no la apoyaría? Es su nieta y ahora tú estás casado con mi mamá. Somos como familia”, comentó.

Edmundo se mostró satisfecho al escuchar esas palabras y aseguró que le alegra ver que todos están comenzando a verse como una verdadera familia. Sin embargo, cuando todo parecía transcurrir en armonía, Macarena lanzó un comentario que cambió el tono de la conversación. Tras elogiar el talento de Valentina, confesó que existe un aspecto de su nueva carrera que le genera inquietud.

“Valentina tiene una voz única y mucha actitud, pero hay algo que me preocupa mucho”, dijo antes de referirse directamente al episodio ocurrido durante la boda de Edmundo y Frida. Según explicó, el ambiente nocturno que rodea al mundo de la música podría convertirse en un riesgo para la joven cantante. “Por la propia profesión del cantante, ellos hacen su carrera de noche, en bares, en conciertos y ahí abunda el alcohol. Yo sé que Valentina se va a controlar, pero tío, aconséjala mucho para que no caiga en excesos”, manifestó.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!