Valentina Valiente capítulo 70: ¡Valentina y Alejandro buscan calmar a los vecinos de San Jerónimo y defienden su proyecto!

La presentación del proyecto para llevar agua a San Jerónimo atravesó uno de sus momentos más complicados cuando los vecinos comenzaron a cuestionar la iniciativa y a expresar su desconfianza por experiencias pasadas.

Mientras Alejandro intentaba explicar los alcances de la propuesta, varios asistentes interrumpieron la reunión con reclamos y dudas. “Después nos quitan la plata y no hay agua”, expresó uno de los vecinos, mientras otro señaló: “Eso ya lo hemos escuchado antes. Tantas veces que hemos creído en promesas”.

Las preguntas continuaron llegando. Algunos exigían saber cuánto costaría el proyecto y otros querían conocer cómo se garantizaría que el beneficio llegara a todas las familias por igual. Ante el complicado panorama, Valentina tomó la palabra para intentar generar confianza entre los asistentes. “¿Me pueden escuchar? A ver, vecinos. Se calman, por favor. Ustedes ya me conocen. Yo también soy de San Jerónimo”, expresó, buscando acercarse a los presentes y demostrar que comparte las mismas preocupaciones que ellos.

Por su parte, Alejandro reforzó el mensaje y aseguró que el proyecto no se desarrollará a espaldas de la población. “Y si esto avanza, lo hacemos todos juntos. No vamos a hacer nada de escondidas”, afirmó frente a los vecinos. Además, propuso crear una comisión vecinal que supervise cada etapa del proceso para garantizar la transparencia de las decisiones y del manejo de los recursos. “Si ustedes lo aprueban, formamos una comisión de vecinos para que todo el proceso sea transparente y participativo”, sostuvo.

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