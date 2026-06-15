Valentina Valiente capítulo 72: Alejandro rompió la confianza que tenía Valentina por él y rompe en llanto con Jenny

Luego de enterarse de que Alejandro le ocultó conversaciones con Macarena, Valentina no pudo evitar derrumbarse y sincerarse con Jenny sobre todo lo que siente.

Aunque Jenny intentó tranquilizarla y asegurarle que no cree que Alejandro esté jugando “a doble cachete”, Valentina confesó que la mentira ya sembró una gran desconfianza en ella. “Él me mintió, ¿me entiendes? Yo ya no puedo confiar”, expresó con tristeza, dejando claro que las dudas la están consumiendo.

Además, recordó un momento que ahora la hace pensar peor: cuando vio a Alejandro y Macarena intercambiando una mirada cómplice en casa de su abuelo. En ese momento creyó que estaba exagerando, pero hoy siente que quizá había algo más detrás.

Jenny no dudó en criticar a Macarena por seguir interfiriendo en la relación y trató de convencer a su amiga de que Alejandro realmente la quiere. Sin embargo, Valentina fue sincera sobre lo difícil que se ha vuelto todo: “Cuando se acaba la confianza, ya es difícil”.

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