Valentina Valiente capítulo 72: ¡Valentina se siente engañada tras descubrir el secreto entre Alejandro y Macarena!

Luego de descubrir un mensaje comprometedor en el celular de Macarena, Valentina fue a casa de Alejandro a confrontarlo, exigiendole explicaciones sobre el supuesto “plan” que mantuvieron a sus espaldas.

Alejandro intentó justificarse asegurando que todo fue idea de Macarena y que aceptó participar en la llamada frente a Valentina solo para darle tranquilidad y demostrarle que ya no existía nada entre ellos. “Lo hice porque para mí lo más importante eres tú”, insistió.

Sin embargo, lejos de calmarla, sus palabras solo aumentaron el dolor de Valentina. La joven sintió que la engañaron y no dudó en reclamarle por haber compartido temas íntimos de su relación con su expareja. “Me sentí una tóxica… y ahora me siento traicionada”, le dijo entre lágrimas.

Aunque Alejandro admitió que cometió un error y confesó que actuó “como un imbécil”, Valentina ya no pudo confiar en él. Pese a los intentos desesperados de Alejandro por detenerla, Valentina fue contundente y puso distancia. “No quiero saber nada de ti”, sentenció antes de marcharse, dejando en duda el futuro de su relación.

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