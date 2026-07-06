Valentina Valiente capítulo 87: ¡Rita sospecha que Rocky le está siendo infiel tras un inesperado hallazgo!

Mientras realizaba sus deliveries, Rita pasó por un carwash y quedó sorprendida al encontrar el mototaxi de Rocky estacionado. Lo más extraño fue que, tras regresar más tarde por otro encargo, el vehículo seguía exactamente en el mismo lugar.

Intrigada, Rita preguntó a uno de los trabajadores del local y este le comentó que Rocky mencionó que iba a dejar su mototaxi allí los martes y jueves por la tarde.

La noticia desató todas sus dudas. Convencida de que Rocky le había dicho que estaba trabajando, comenzó a creer que ese tiempo en realidad lo está pasando con otra mujer.

Desesperada, acudió a Jenny para contarle lo sucedido. Sin embargo, ella intentó tranquilizarla y le recordó que Rocky siempre se ha mostrado muy feliz a su lado, sugiriendo que quizá está realizando un trabajo extra.

Aun así, Rita no logra sacarse de la cabeza la posibilidad de una infidelidad y teme que el padre de su hijo le esté ocultando algo importante.

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