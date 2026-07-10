Valentina Valiente capítulo 91: ¡Frida y Rodrigo celebran el avance del caso contra Bryan!
Frida recibe una noticia que esperaba desde hace días: la citación contra Bryan por la alteración de la prueba de ADN ya fue emitida. La información llega de parte de Rodrigo, quien está al frente de la estrategia legal.
El abogado le explica que hizo todo lo posible para acelerar los trámites y que ahora será el juez quien determine si existen motivos suficientes para dictar medidas más severas contra Bryan durante el proceso.
Satisfecha con el avance del caso, Frida también pregunta qué ocurrirá con Valentina, convencida de que ella debe asumir responsabilidades. Sin embargo, Rodrigo le propone concentrarse primero en el proceso contra Bryan.
La conversación continúa con un tono más relajado cuando Rodrigo aprovecha para preguntar por el estado de salud de Edmundo, quien continúa recuperándose tras sus complicaciones cardíacas.
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