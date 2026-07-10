Valentina Valiente capítulo 91: ¡Jenny se mantiene al lado de Bryan tras la denuncia y le promete que no estará solo!

La situación de Bryan se complica cada vez más. Tras enterarse de que ya fue denunciado por alterar la prueba de ADN, el joven siente que todo está perdido y teme por las consecuencias que pueda enfrentar.

Convencido de que Frida está detrás del proceso, Bryan cree que ella buscará perjudicar tanto a él como a Valentina, por lo que incluso considera que necesitará un abogado de gran influencia para defenderse.

Al escuchar su preocupación, Jenny le propone pedir ayuda a Edmundo, confiando en que el empresario aún podría escucharlo. Sin embargo, Bryan descarta esa posibilidad al sentirse responsable del delicado estado de salud del patriarca.

Abrumado por la culpa, Bryan no puede contener la emoción y termina pidiéndole perdón a Jenny por todo lo que está ocurriendo. Ella, lejos de alejarse, le recuerda que son una pareja y que enfrentarán juntos esta difícil etapa.

Conmovido por el apoyo incondicional de la joven, Bryan le agradece por permanecer a su lado cuando más la necesita. Antes de despedirse, ambos acuerdan volver a reunirse para pensar con calma cómo afrontar los problemas que se vienen.

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