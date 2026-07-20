Valentina Valiente capítulo 97: ¡Alejandro admite que estuvo con Bárbara y Valentina rompe su compromiso!

Después de hablar con Susana y comenzar a dudar de todo lo que Alejandro le había contado, Valentina decidió enfrentarlo cara a cara para conocer la verdad sobre Bárbara.

Con el corazón lleno de incertidumbre, la joven fue directa: “Alejandro, dime la verdad. ¿Estuviste con Bárbara?”. Tras unos segundos de silencio, él bajó la mirada y terminó confesando lo que tanto había ocultado: “Sí… Sí estuve con ella”.

Entre lágrimas Valentina le reclamó no solo la infidelidad, sino también todas las mentiras con las que intentó ocultar lo sucedido. Alejandro trató de justificarse asegurando que estaba muy borracho, que ambos habían discutido y que apenas recordaba lo ocurrido. Sin embargo, esas explicaciones no fueron suficientes para reparar el daño.

Desesperado, Alejandro le confesó que ocultó la verdad porque no quería perderla. Pero la decisión ya estaba tomada. Con firmeza y el corazón roto, Valentina le puso fin al matrimonio: “Ya no tenemos nada. Tú y yo no nos vamos a casar”.

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