Valentina Valiente capítulo 97: ¡Edmundo se entera que Frida usó su nombre para denunciar a Bryan!

La situación de Bryan toma un giro inesperado cuando Lupe llega desesperada a la casa de Edmundo para pedirle que lo ayude a salir de prisión. La madre asegura que su hijo cometió un error, pero insiste en que nunca quiso perjudicar a nadie y le suplica que no permita que permanezca tras las rejas.

Edmundo, completamente confundido, intenta entender lo ocurrido. Sin embargo, todo cambia cuando Lupe le revela que Bryan fue detenido tras acudir a una citación judicial por una denuncia de fraude presentada en nombre del propio Edmundo.

La noticia deja al empresario totalmente impactado. “¿En mi nombre?“, pregunta incrédulo. En ese instante entiende que Frida habría actuado a sus espaldas, utilizando su nombre sin consultarle para perjudicar al joven.

Aunque la rabia se apodera de él, Edmundo decide mantener la calma por su bien. “Espérate, voy a tomar esto con calma. Ven, sígueme“, le dice mientras la invita a ingresar a la casa para resolver la situación.

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