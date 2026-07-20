Valentina Valiente capítulo 97: La estrategia contra Valentina avanza y Frida termina acostándose con Rodrigo

Durante una reunión con Rodrigo, el abogado le revela a Frida que ya iniciaron los trámites para citar judicialmente a Valentina y que existen altas probabilidades de que también sea investigada.

Ansiosa por conocer el siguiente paso, Frida no duda en preguntar si Valentina podría terminar tras las rejas. Rodrigo le explica que será acusada por usurpación de identidad y como presunta cómplice en el trámite realizado por Bryan, lo que abriría una investigación en su contra.

La noticia llena de satisfacción a Frida, quien no oculta su entusiasmo. “Ximenita tenía razón… eres el mejor, Rodrigo”, le dice mientras celebra el avance del caso y felicita el trabajo del abogado. Sin embargo, la reunión deja de ser estrictamente profesional y, poco después terminan yendo juntos a un hotel.

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