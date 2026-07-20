Valentina Valiente capítulo 97: ¡Rita rompe en llanto al temer haber perdido a su bebé con Rocky!

Rita vivió uno de los momentos más angustiantes desde que descubrió su embarazo. Mientras Rocky intentaba aliviarle un dolor de espalda con un masaje, una inesperada situación cambió el ambiente por completo.

De pronto, Rita sintió una extraña molestia y creyó que había tenido un pequeño accidente. Sin embargo, al revisarse, encontró sangre en sus manos. La escena dejó a ambos completamente paralizados. “¿Eso no es sangre?”, preguntó Rocky, sin poder ocultar su preocupación. Al confirmar lo que veía, Rita no pudo contener el llanto y, convencida de que algo malo estaba ocurriendo con su embarazo, gritó desesperadamente: “¡Mi bebé, Rocky, mi bebé!”.

Rocky trató de sostenerla y calmarla mientras ella se derrumbaba entre lágrimas, sin saber qué estaba pasando realmente.

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