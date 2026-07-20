Valentina Valiente capítulo 97: Susana busca a Bárbara para obtener la verdad sobre Alejandro

Susana volvió a demostrar que está dispuesta a todo para impedir que Alejandro y Valentina lleguen al altar. Tras enterarse de la supuesta infidelidad de su hijo, armó un plan para conseguir las pruebas. Haciéndose pasar por una clienta, Susana llegó hasta el bar donde trabaja Bárbara y comenzó una conversación aparentemente inofensiva. Sin embargo, cuando Bárbara se distrajo, dejó su celular grabando sobre la barra.

Luego de presentarse como la madre de Alejandro, fue directo al punto: quería saber qué había ocurrido entre Bárbara y él. Lejos de entrar en detalles, la bartender respondió con firmeza: “Lo que pasó entre Alejandro y yo es problema de nosotros. Si tiene algún problema, pregúnteselo a él”.

Esa respuesta fue suficiente para Susana, quien sonrió satisfecha y reveló sus verdaderas intenciones con una frase que dejó desconcertada a Bárbara: “Eso es todo lo que necesito saber”.

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