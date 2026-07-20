Valentina Valiente capítulo 97: ¡Susana le enseña a Valentina un audio de Bárbara confirmando la traición de Alejandro!

Susana decidió intervenir en la relación de Alejandro y Valentina, y acabar con la boda. Convencida de que su hijo no debe casarse con la joven, la citó para mostrarle una prueba que la dejó completamente devastada.

Con frialdad, Susana le confesó que no está de acuerdo con el matrimonio y luego le habló de Bárbara, quien asegura haber tenido un romance con Alejandro mientras él ya estaba con Valentina. Para respaldar sus palabras, reprodujo un audio grabado en secreto.

En la grabación, Bárbara da a entender que entre ella y Alejandro sí ocurrió algo: “Lo que pasó entre Alejandro y yo es problema de nosotros”, se escucha decir. Aunque Susana intenta justificar su decisión asegurando que solo quiere evitarle un sufrimiento mayor, sus verdaderas intenciones son impedir la boda a cualquier costo.

Incapaz de contener las lágrimas tras escuchar el audio, Valentina decidió levantarse y marcharse.

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