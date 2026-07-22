Valentina Valiente capítulo 99: ¡Don Edmundo sorprende a Valentina con una inesperada llamada para reencontrarse!

En un momento de profunda tristeza en Valentina Valiente, Valentina intenta convencerse de que es hora de dejar atrás todo el dolor que ha vivido y seguir con su vida. Entre lágrimas, se promete a sí misma olvidar a Alejandro y empezar de nuevo.

Sin embargo, recibe una llamada que la deja completamente sorprendida. Del otro lado del teléfono está Don Edmundo, quien le dice que ha llegado el momento de hablar.

Aunque la joven acepta de inmediato, también expresa sus dudas sobre ir a la casa del empresario, ya que teme la reacción de Frida. No obstante, Don Edmundo la tranquiliza y le asegura que él se encargará de esa situación para que puedan conversar sin inconvenientes.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

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