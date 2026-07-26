¡CONFIRMADO! Yo Soy 2026 regresa este sábado 8 de agosto a las 9 de la noche

Es oficial. “Yo Soy 2026” regresa a las pantallas de Latina. Ricardo Morán, Jely Reátegui, Carlos Alcántara, Franco Cabrera y Alicia Mercado confirmaron el esperado regreso del programa de imitación más grande del Perú, que volverá a reunir a los mejores talentos del país en una nueva temporada.

Durante la nueva promoción del programa se anunció que “Yo Soy 2026” se estrenará el próximo sábado 8 de agosto a las 9:00 p. m. La competencia regresa con nuevos imitadores y la exigencia de siempre, ofreciendo una nueva oportunidad para descubrir a nuevos talentos de la imitación.

De esta forma se anuncia también que Alicia Mercado será parte de Yo Soy 2026. Con el panel completo, el programa buscará encontrar al nuevo gran imitador del Perú.

Además, este 1 y 2 de agosto, desde las 8:00 a. m., se realizará nuevas ediciones del casting secreto de Yo soy. Los postulantes podrán acercarse a Latina, ubicada en Av. San Felipe 968, Jesús María, con su mejor caracterización e imitación.