Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marciano Cantero brilló y Cachín se emocionó: “A tus 18 años has hecho una tremenda presentación”!

Marciano Cantero asumió el reto de defender su lugar con un himno del rock en español: “La Muralla Verde”. Su energía en el escenario contagió a los asistentes.

Carlos Alcántara fue el primero en resaltar la valentía y el futuro del participante debido a su corta edad: “Qué orgullo por ti, a tus 18 años has hecho tremenda presentación. No te olvides de este momento porque es un gran inicio”, comentó el actor, augurándole una carrera prometedora.

Por otro lado, la nota de cautela la puso Mauri Stern, quien no dejó pasar los detalles técnicos propios de la adrenalina del momento: “El timbre desaparecía por momentos por la emoción, ten cuidado porque puede distraerte. Un poco alto de afinación”, advirtió el juez, instando al joven artista a pulir esos detalles para no dejar escapar el trofeo en la gran final.

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