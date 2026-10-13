Yo Soy 2026: ¡“Alejandra Guzmán” y “Adrián Barilari” se comieron el escenario!

Mr. Nick volvió a encarnar a “Adrián Barilari”, acompañado de un enorme talento del programa, Melissa Ángeles, imitadora de “Alejandra Guzmán”. Sin pudor alguno y con una actitud totalmente desenfrenada por el show, “Alejandra Guzmán” trajo mayor libertad al escenario a “Barilari” y sorprendió al jurado con su interpretación y el nivel de canto que ofreció.

Carlos Alcántara solo atinó a decirle a Melissa: “Haces que este maravilloso imitador y cantante se levante también, porque no es fácil tenerte al costado. Tú te comes todo el escenario y nos dejas un poquito”, refiriéndose a que es un mérito enorme saber gestionar el brillo de cada personaje durante la actuación.

Ricardo Morán también coincidió con Carlos Alcántara y se dirigió a Mr. Nick: “Hoy día estás recuperándote. Has encontrado momentos en los cuales buscar tu cámara, que es una cosa que no hacías antes y ahora lo has hecho”.

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