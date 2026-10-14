Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 14 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE
- Champions League – UEFA
11:45 a.m. | Feyenoord vs Como – ESPN 2, Disney+
11:45 a.m. | LASK vs Liverpool – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Real Betis vs Porto – ESPN 7, Disney+
2:00 p.m. | Shakhtar vs AEK – ESPN 6, Disney+
2:30 p.m. | Slovan Bratislava vs Stuttgart – Disney+
2:00 p.m. | Bodo Glimt vs Borussia Dortmund – ESPN 5, Disney+
2:00 p.m. | Roma vs Real Madrid – ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Manchester City vs PSG – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Aston Villa vs Fenerbahce – ESPN 3, Disney+
- Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. | Fluminense vs Palmeiras – ESPN, Disney+
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque – ESPN, Disney+, DSports, DGO
- Liga de Argentina
5:00 p.m. | Sarmiento vs River Plate – TNT Sports, ESPN