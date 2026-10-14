X Publicidad
Temas
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, miércoles 14 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE

  • Champions League – UEFA

11:45 a.m. | Feyenoord vs Como – ESPN 2, Disney+

11:45 a.m. | LASK vs Liverpool – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Real Betis vs Porto – ESPN 7, Disney+

2:00 p.m. | Shakhtar vs AEK – ESPN 6, Disney+

2:30 p.m. | Slovan Bratislava vs Stuttgart – Disney+

2:00 p.m. | Bodo Glimt vs Borussia Dortmund – ESPN 5, Disney+

2:00 p.m. | Roma vs Real Madrid – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Manchester City vs PSG – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Aston Villa vs Fenerbahce – ESPN 3, Disney+

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | Fluminense vs Palmeiras – ESPN, Disney+

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque – ESPN, Disney+, DSports, DGO

  • Liga de Argentina

5:00 p.m. | Sarmiento vs River Plate – TNT Sports, ESPN

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ

Siguiente artículo