Yo Soy 2026: ¡Bolero contra rock! “Los Panchos” y “Alex Lora” protagonizaron un gran enfrentamiento

Piero, Sebastián y Juan Diego, imitadores del trío musical “Los Panchos”, tuvieron que enfrentar a José Ramos, imitador de “Alex Lora”, en la última batalla de la ronda en “Yo Soy”.

“Los Panchos” interpretaron el tema “Rayito De Luna”. El grupo regaló una sentida interpretación en la que lucieron los distintos matices de voz de cada participante y conmovieron con su canto y lírica. Sin embargo, en las declaraciones con Alicia Mercado, “Alex Lora”, siempre con la energía que lo caracteriza, exclamó su conocida frase: “¡Mamá, pon la computadora, mami, que ya llegué!”, dejando en claro que había llegado su turno.

“Alex Lora” cantó el tema “Metro Balderas”, con el que hizo saltar a la gente y gritar por su gran actuación, además de su particular caracterización con la máscara de lucha libre.

Llegó el turno del jurado: Carlos Alcántara levantó su pizarra, revelando que su voto era para “Alex Lora”. Solo bastó el segundo voto del jurado para confirmar al ganador, cuando Jely Reátegui mostró el suyo: “Alex Lora” fue el ganador del cuarto duelo, mientras que “Los Panchos” pasaron a la noche de eliminación.

¿Cómo le irá a “Los Panchos” en la noche de eliminación? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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