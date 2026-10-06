¿Cuándo es el primer concierto de BTS en Lima? Fechas, horarios, accesos y más

BTS ya se encuentra en Lima y sus seguidores peruanos cuentan las horas para ver a RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jung Kook juntos sobre un escenario. La agrupación surcoreana llegó a la capital este lunes 5 de octubre, tras presentarse en Bogotá, Colombia.

El grupo continúa con su recorrido por Sudamérica como parte del “BTS World Tour Arirang”, gira que representa su regreso a los escenarios internacionales con sus siete integrantes. Perú es una de las paradas de este tramo junto con Colombia, Chile, Argentina y Brasil.

¿CUÁNDO ES EL PRIMER CONCIERTO DE BTS EN LIMA? FECHAS DE CONCIERTOS

La agrupación ofrecerá tres conciertos en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las presentaciones están programadas para el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre.

La gira mundial comenzó el 9 de abril de 2026 con tres shows en Goyang, Corea del Sur, y posteriormente llevó al grupo por diferentes ciudades y países.

¿A QUÉ HORA SERÁN LOS CONCIERTOS?

La organización estableció horarios diferenciados para el ingreso de los asistentes.

Según su comunicado, hasta las 2:00 p.m será el ingreso para los fans con acceso al soundcheck. Desde las 4:00 p.m el ingreso estará habilitado para campo. A las 5:00 p.m será la apertura de puertas para Tribunas y a las 8:00 p.m el inicio del espectáculo.

Importante ⬇️ — Live Nation Perú (@livenationperu) October 5, 2026

La organización precisó que estos horarios podrían sufrir modificaciones por razones de fuerza mayor.

ACCESOS AL ESTADIO DE SAN MARCOS PARA EL CONCIERTO DE BTS

Para ordenar el flujo de público, se han habilitado distintos accesos vinculados a las principales avenidas que rodean el recinto.

Para la puerta 1, el acceso será desde la avenida Venezuela. Mientras que la puerta 3 tiene la conexión con las avenidas Universitaria y Ramón Herrera. La puerta 5 tiene el ingreso por la avenida Amézaga y la puerta 8 tiene la conexión con la avenida Óscar R. Benavides (antes Colonial).

Los asistentes deberán revisar la señalización instalada en los alrededores y seguir las instrucciones del personal encargado de controlar el ingreso y la evacuación del público.

RECOMENDACIONES PARA LOS ASISTENTES

Ante la gran cantidad de personas que se espera para las tres fechas, se han establecido algunas recomendaciones para facilitar el ingreso y evitar inconvenientes.

Ten las entradas digitales descargadas antes de llegar al estadio. Llevar el DNI es indispensable.

Evita objetos de valor y artículos que no sean necesarios.

Permite la revisión de seguridad en caso de ingresar con mochila.

Revisar con anticipación cuál será la ruta de ingreso y salida correspondiente.

Dentro del recinto, identifica la salida de emergencia más cercana.

No adquirir entradas a través de revendedores.

Con BTS ya en Lima, todo queda listo para las tres fechas que reunirá a miles de seguidores del grupo surcoreano en el Estadio San Marcos.

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