Yo Soy 2026: ¡”Isabel Pantoja” inesperadamente cambió de rival y “Jesse & Joy” sorprendió!

Paulina Villalobos, imitadora de “Isabel Pantoja”, retó inesperadamente a la pareja conformada por Sandra Saldaña y Juanmi Ruiz, imitadores de “Jesse & Joy”. En la ronda inicial de preguntas, antes de realizarse el sorteo, “Isabel Pantoja” había comentado: “La verdad que me gustaría una batalla de baladas. Así que, creo que sería lindo con Los Panchos”. Sin embargo, cuando llegó su turno de elegir, el azar dio un giro inesperado y cambió su objetivo hacia “Jesse & Joy”.

“Isabel Pantoja” deleitó con el tema “Hasta Que Te Conocí”. Con la sentida interpretación que la caracteriza, brindó una gran actuación, mientras el jurado estuvo atento en todo momento a los detalles que podían decantar al ganador de esta ronda de batallas.

Por su parte, “Jesse & Joy” cantaron el tema “Espacio Sideral”. El dúo logró que el público los acompañara con las palmas y se sumara por completo a la interpretación.

Después de este reñido duelo, los tres jurados decidieron levantar su voto al mismo tiempo para conocer al ganador: “Jesse & Joy” se llevó la tercera batalla de la noche, mientras que, para sorpresa de muchos, “Isabel Pantoja” pasó a la noche de eliminación.

¿Cómo le irá a “Isabel Pantoja” en la noche de eliminación? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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