Yo Soy 2026: ¡”John Lennon” confió en hacerlo mejor, pero “Nino Bravo” tuvo su mejor presentación!

Walter Alburuqueque, imitador de “Nino Bravo”, retó a Jara, imitador de “John Lennon”, en la primera edición especial de la ronda de Batallas. “Nino Bravo” interpretó la canción “Puerta De Amor”. Con la presión de ser la primera participación de la noche, “Nino Bravo” maravilló con su actuación y demostró no tener ningún miedo al reto, mostrándose seguro de su talento y nivel de imitación.

Tras su extraordinaria presentación, en las preguntas con la conductora Alicia Mercado, “John Lennon” declaró: “Lo ha hecho muy bien, le tengo todo mi respeto y creo que lo puedo hacer mejor”.

Llegó el turno de “John Lennon”, quien cantó el tema “Jealous Guy”. Con mucha entrega y esfuerzo, tuvo un buen desempeño en el escenario, aunque recibió algunas observaciones del jurado tras terminar su actuación.

Jely Reátegui, encantada con la performance de “Nino Bravo”, comentó: “Creo que ha sido una de tus mejores presentaciones”.

Por su parte, Ricardo Morán señaló: “Hemos debido hacer esto desde antes. Saca lo mejor de todos. Digna batalla por parte de los dos”. Además, destacó la valentía de “John Lennon” ante el gran desafío que le planteó “Nino Bravo”.

Finalmente, Ricardo Morán fue el encargado de revelar al ganador de la batalla: “Nino Bravo” se llevó la primera batalla de la noche, mientras que “John Lennon” pasó a la noche de eliminación.

¿Cómo le irá a “John Lennon” en la noche de eliminación? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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