Yo Soy 2026: “Matt Bellamy” y “Steven Tyler” encendieron el escenario pese a un problema con el micrófono

Sebastián Mayorca encarnó a “Matt Bellamy” y tuvo como compañía a Marcello Castillo, imitador de “Steven Tyler”, para encender el escenario. Con una dupla que dejó la voz, bajaron a compartir con el público y entregaron todo de sí para brindar el mejor espectáculo posible en esta noche de la semana final. Así hicieron saltar de emoción a toda la gente presente, y el jurado disfrutó indudablemente de su participación, aunque también notó un detalle en particular.

Jely Reátegui y Ricardo Morán reconocieron el esfuerzo de Sebastián por seguir adelante con el show tras un problema con el micrófono, y destacaron su actitud profesional al plantarse con más fuerza. Como lo dijo Jely: “Nos han brindado Rock and Roll pure and dure”.

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