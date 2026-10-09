Yo Soy 2026: “Vicente Fernández” perdió seguridad con su nueva versión, según el jurado

Gian Marco Díaz afrontó el reto del espejo como “Vicente Fernández” con el tema “Para Siempre”. Con esta nueva versión del artista, el participante dejó todo en su interpretación para convencer al jurado de salvarse de la noche de eliminación. Sin embargo, el jurado tuvo algunas acotaciones sobre aspectos por mejorar en su imitación.

Carlos Alcántara señaló: “Buena presentación, pero creo que al ser nueva la versión, hay un click que ha pasado en tu cuerpo. Que te ha desestabilizado al nivel de seguridad de lo que ya tenías ganado”.

Jely Reátegui coincidió con la crítica de Carlos Alcántara sobre la nueva versión: “Este macho mexicano que todavía está un poco ligero, que es algo que te vengo pidiendo presentación tras presentación”.

Finalmente, Ricardo Morán habló sobre su gran parecido en el timbre, donde no hay nada que objetar. Sin embargo, indicó que el trabajo está en la intensidad y la potencia de la voz característica de “Vicente Fernández”.

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