Yo Soy Casting 2026: ¡A “David Summers” le bastaron unos segundos para convencer al jurado!

Guillermo Eyzaguirre vino a imitar a “David Summers”, vocalista de la banda “Hombres G”, con el tema “Devuélveme a mi chica”. Unos cuantos segundos le bastaron a Ricardo Morán para detener su audición y dar el primer “sí” de la noche.

Seguido de él, Carlos Alcántara también se sumó con otro “sí”, ofreciéndole el pase a la siguiente ronda del casting del programa.

A pesar de ello, le pidieron que siguiera cantando e incluso Ricardo lo retó: “A ver si vuelves a entrar”. Sorprendentemente, el participante logró entrar a la base sin problema, y vivieron un divertido momento con una parte específica de la letra en la que enfocaron a Ricardo, lo que desató risas en el set.

Al terminar el casting, Ricardo no pudo creer que Guillermo nunca se hubiera presentado en un escenario ni hubiera cantado profesionalmente. Sin más que agregar, el jurado le dio la bienvenida a la competencia de Yo Soy.

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