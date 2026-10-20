Yo Soy Casting 2026: “Cosculluela” hizo bailar a todos con “Prrrum”

Josue “Bam-Bam” vino a imitar a “Cosculluela” con uno de sus hits más escuchados, “Prrrum”. Con todo el ritmo, el flow y la musicalidad característica del reguetonero, hizo bailar a la conductora Alicia Mercado y sorprendió con su nivel de imitación.

Jely Reátegui dio el primer “sí” y le pidió cuidar el aire al momento de cantar, porque puede quedarse corto al respirar en los finales de las frases.

Ricardo Morán también dio el “sí”, porque vio el gran parecido con la voz del artista original.

Por su parte, Carlos Alcántara no dijo “sí”, sino “Oh yeah”, en respuesta a la actuación del flow reguetonero.

¿Logrará Josue cuidar su respiración en la siguiente etapa? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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