Yo Soy Casting 2026: “Ed Sheeran” dejó una peluca polémica en su audición con “Perfect”

Willy Regifo vino a cantar como “Ed Sheeran” con uno de sus temas más populares, “Perfect”. La peluca fue el tema principal de la conversación previa a la presentación entre el jurado y el participante: Ricardo Morán pensaba firmemente que era una mala peluca, mientras que Jely Reátegui intentaba animarlo diciéndole que había hecho bien en llevarla.

Al iniciar su casting, el jurado no quedó convencido de que hubiera elegido el personaje correcto. Así lo comentó Jely: “Willy, cantas muy bonito (…) pero te he escuchado a ti”, dejando en claro que hizo un cover más que una imitación.

Por otro lado, Carlos Alcántara valoró su participación de forma positiva y le dio el primer “sí”. Antes de dar su veredicto, Ricardo Morán dijo estar de acuerdo con Jely: también le pareció que tiene buena técnica de canto, pero que no cuenta con el timbre del artista original.

Antes de abandonar el set, Ricardo lo invitó a promocionar sus redes para que el público conozca su música y le pidió sacarse la peluca de una vez por todas, para que se libere y todos vean su verdadero aspecto.

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