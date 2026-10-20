Yo Soy Casting 2026: “Eddy Herrera” cantó bien “Tú Eres Ajena”, pero no tuvo el timbre

Ulises Arias cantó como “Eddy Herrera” con el tema “Tú Eres Ajena” y demostró una buena técnica, aunque le faltó el parecido en el timbre de voz, según lo que el jurado apreció en su casting.

Carlos Alcántara comentó: “Eres un buen cantante, pero siento que no tienes el timbre de Eddy Herrera. Cantas como él, muy bien afinado, pero me parece que no llegas a tener el timbre. Así que te voy a decir que no”.

Ricardo Morán coincidió y dijo: “Cantas muy bien, pero es un gran cover. No es la imitación que estamos buscando para el programa”.

Con dos “no”, el participante se despidió sin su pase a la siguiente instancia en los castings de Yo Soy.

¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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