Yo Soy Casting 2026: “Flor Pucarina” conquistó al jurado con su actitud y su voz

Marycielo Orihuela Rosales interpretó a “Flor Pucarina” con la canción “Vida Bohemia”. Apenas entró al set, Jely Reátegui quedó encantada con su vestuario y lo mostró con orgullo. Además, comentó que creció escuchando las canciones de la artista que viene a imitar, gracias a sus abuelos.

Luego comenzó su casting. La participante lució su voz y la actitud característica de la cantante, conmoviendo y atrapando al jurado.

Ricardo Morán destacó su excelente parte actoral: “De actitud, así se canta, así cantaba, con esa energía, diciendo las cosas con intención”.

Jely Reátegui y Carlos Alcántara coincidieron en la calidad de su interpretación y en el estilo particular de cantar de “Flor Pucarina”, tanto así que la voz de la participante le erizó la piel a Carlos Alcántara.

Finalmente, el jurado le dio un “sí” unánime y su pase a la siguiente etapa del casting de Yo Soy.

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