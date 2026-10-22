PCM designa a nuevo representante del Despacho Presidencial en la Comisión de Gracias Presidenciales

El Poder Ejecutivo designó a un nuevo integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales, el órgano encargado de evaluar las solicitudes de indulto y conmutación de penas. Mediante la Resolución Ministerial N.° 357-2026-PCM, publicada este 22 de octubre, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) nombró a César Armando Muriche Astorayme como miembro de la comisión, en representación del Despacho Presidencial.

La resolución, firmada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta Velarde, dispone también la salida de Carlos Antonio Bazo Ramírez, quien ocupaba ese cargo desde su designación mediante la Resolución Ministerial N.° 115-2026-PCM. La norma le da las gracias por los servicios prestados durante su permanencia como representante del Ejecutivo.

El cambio responde a una propuesta remitida por la Secretaría General del Despacho Presidencial mediante el Oficio N.° 000490-2026-DP/SGDP, que planteó la incorporación de Muriche Astorayme como comisionado para participar en la evaluación de las solicitudes presentadas ante el grupo colegiado.

¿QUIÉNES INTEGRAN LA COMISIÓN DE GRACIAS PRESIDENCIALES?

El Decreto Supremo N.° 004-2007-JUS, modificado por el Decreto Supremo N.° 021-2025-JUS, establece que la comisión está integrada por cinco miembros. Cuatro son designados por el ministro de Justicia y Derechos Humanos mediante resolución ministerial, y el quinto es el representante del Despacho Presidencial, designado por resolución de la PCM.

La comisión es la instancia encargada de analizar y proponer a la presidenta de la República la concesión de indultos comunes, indultos por razones humanitarias y conmutaciones de pena.

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