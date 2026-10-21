Yo Soy Casting 2026: “Gustavo Cerati” logró convencer al jurado con “Nada Personal”

Jairo Guevara Plaza vino a cantar como “Gustavo Cerati”, vocalista de “Soda Stereo”, con la canción “Nada Personal”. Con una actuación bien trabajada y un nivel de detalle en su gestualidad similar al del artista original, el jurado supo aplaudir su excelente participación y compartió sus comentarios.

Ricardo Morán opinó sobre su energía ligera por su edad y reconoció su gran técnica de canto y su parecido en el timbre. Por ello, dijo: “No me gusta decirle que no a una persona talentosa”, teniendo serias dudas con su decisión.

Jely Reátegui reconoció sus grandes virtudes: “Tú has hecho algo que no ha hecho nadie (…) Has entrado con la actitud, con la mirada, con la postura (…) con una ligereza, con un sentido del humor incorporado que nadie había hecho”. Así, se quedó con sus aciertos en la audición y dio el primer “sí”.

Carlos Alcántara comentó: “No va a ser la primera vez que le demos una oportunidad a alguien que se parece más físicamente que el timbre de voz. El timbre está para trabajar”. Bajo esa condición, le dio el segundo “sí”, y el jurado le dio la bienvenida a la siguiente ronda del casting de Yo Soy.

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