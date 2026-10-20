Yo Soy Casting 2026: “Hayley Williams” brilló con su energía y consiguió el pase en su casting

Mary Che interpretó a “Hayley Williams”, vocalista de la banda “Paramore”, con el tema “That’s What You Get”. En su presentación, sorprendió al jurado y al conductor Franco Cabrera con su actitud y el gran nivel de canto que manejó en la canción. Al final de su audición, el jurado compartió su devolución.

Jely Reátegui comentó: “Tienes mucha energía muy parecida al personaje. Falta que esa energía que tienes en el cuerpo, la traslades a la voz (…) Mejora la caracterización”. Fuera de ello, consideró que fue una excelente audición y dio el primer “sí”.

Por su parte, Ricardo Morán coincidió con lo señalado por Jely y recomendó buscar un mejor vestuario, ya que el resto de los aspectos estuvo correcto y, sobre todo, cantó muy bien. Así, dio el “sí” definitivo que le otorgó el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará Mary trasladar su energía a la voz en la siguiente ronda? ¿Cómo será su nueva caracterización? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy

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