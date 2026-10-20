Yo Soy Casting 2026: Maná animó a participar a imitadora de “Shakira” y consiguió el “sí” unánime

Valeria Aray vino a imitar a “Shakira” con la canción “Tú”. Antes de presentarse, la participante contó una increíble anécdota: Maná la animó a participar en el casting de Yo Soy. Relató cómo lo conoció en la calle y luego se encontraron en su hotel, donde él la escuchó cantar y le regaló instrumentos, entre otros detalles que dejaron en shock al jurado.

Con mucha expectativa, le dieron pie para iniciar su audición y reconocieron su talento en la voz.

El jurado estuvo de acuerdo en darle un “sí” unánime, pero le pidió trabajar con especial énfasis en la parte actoral, ya que en el canto y el timbre está bien encaminada. De esta forma, pasó a la siguiente etapa de los castings de la competencia.

¿Logrará Valeria reforzar su parte actoral en la siguiente etapa? ¿Qué otras sorpresas traerá esta participante? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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