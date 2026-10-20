Yo Soy Casting 2026: Ricardo Morán a “Vicentico”: “Es casi una parodia”
Daniel Curay vino a cantar como “Vicentico”, vocalista de la banda “Los Fabulosos Cadillacs”, con su tema más popular, “Matador”. Antes de iniciar su presentación, Jely Reátegui le preguntó si quería hacer un pequeño calentamiento y el participante accedió. Esto provocó un momento divertido: el calentamiento se convirtió en un ambiente de relajación, con los sonidos irreverentes de sus ejercicios y los de Carlos Alcántara. Una vez hecho, inició su turno de demostrar su nivel de imitación.
Al terminar su casting, Ricardo Morán no tuvo dudas en ser directo: “Creo que falta un poco más de calentamiento. No escucho la imitación, es casi una parodia. Por momentos es inaudible, yo voy a decir que no”.
Jely Reátegui coincidió en que no calentó bien su instrumento vocal, lo invitó a aprender a hacerlo de forma correcta y dio el segundo “no”.
Carlos Alcántara señaló que, por momentos, sí tiene el timbre del artista, pero que por el cansancio físico la imitación termina por caerse.
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