Yo Soy Casting 2026: Una cámara puso a prueba el miedo de “Maelo Ruiz” y todo terminó en risas

Jesús Orozco interpretó a “Maelo Ruiz” con la canción “He Vuelto Por Ti”. Durante las preguntas del jurado, contó su miedo escénico, que nació de un momento de su niñez en el que se quedó sin palabras frente a una cámara que lo enfocaba. Por eso, esta noche buscó vencer ese temor y demostrar su talento.

Al saberlo, Ricardo Morán pidió que una cámara lo siguiera para hacer el casting más retador. El conductor Franco Cabrera fue el responsable: en medio de la presentación hizo de camarógrafo y generó un divertido momento, en el que el “no” de la letra calzó con lo que ocurría con la cámara. El jurado se rió de forma natural y eso fue reconocido como una virtud del participante.

Ricardo Morán comentó: “Estamos buscando esa respuesta que tú has dado hoy día (…) Buscamos participantes que quieran jugar con nosotros”, destacando su carismática actitud en el escenario.

Carlos Alcántara reconoció su swing y su experiencia cantando salsa, mientras que Jely Reátegui sugirió afinar detalles del timbre para perfeccionar la imitación.

En general, el jurado le dio el “sí” unánime por su excelente desempeño y el pase a la siguiente etapa de Yo Soy.

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