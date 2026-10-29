Yo Soy Castings 2026: Amy Gutiérrez decidió el pase de “Daniel Santos” tras dudar de su imitación

Andy Rodríguez vino a cantar como “Daniel Santos” con el tema “El juego de la vida”. Al entrar al set, el jurado expresó su agrado por la caracterización, tanto que Carlos Alcántara le dijo: “Te veo en blanco y negro”, en referencia al estilo antiguo de su vestuario.

Luego, el participante relató cómo participó en el precasting de la primera temporada del programa, pero no pasó del primer filtro porque hizo una parodia más que una imitación. Tras conocerlo más, le dieron pie para iniciar su imitación y estuvieron atentos a su timbre, ya que el jurado tenía muy presente la voz del artista.

Amy Gutiérrez se mostró insegura con su decisión y contó que su padre le hacía escuchar muchas canciones del artista.

Por su parte, Carlos Alcántara creyó en la capacidad del participante y dio el primer “sí” de la mesa.

Como es costumbre, Ricardo Morán fue directo y dijo “no”, porque aún lo consideró una parodia.

Al volver con Amy Gutiérrez, ella indicó que todavía le falta para llegar al personaje, pero le dio su bendición y su “sí”, que lo llevó a la siguiente ronda de Yo Soy.

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