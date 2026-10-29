Yo Soy Castings 2026: “Amy Winehouse” encantó con su interpretación junto al apoyo de sus padres

Melody Hig vino a cantar como “Amy Winehouse” con el tema “Back To Black”. Desde pequeña creció escuchando un sinfín de géneros musicales, sobre todo rock, blues y heavy metal, por influencia de su papá. Al respecto, Jely Reátegui dijo: “Se nota por su polo”, ya que vio que llevaba puesta una camiseta de la banda “Iron Maiden”. Además, Ricardo Morán recalcó lo afortunada que es de tener el apoyo de sus padres en su pasión por la música.

Luego de la presentación, Jely Reátegui expresó su emoción: “A tu edad, tienes la calidad interpretativa de alguien mucho más grande y eso es un gran plus sobre todo para un personaje con una historia de vida tan complicada y oscura”. Así dio el primer “sí” y agradeció a los padres de Melody.

Carlos Alcántara reveló que Amy Winehouse es una de sus cantantes favoritas y que la considera compleja. Tras quedar maravillado, dio el segundo “sí”.

Por su parte, Ricardo Morán comentó sobre la importancia de que su familia la cuide frente a la oscuridad que alberga la interpretación de las canciones de la artista, por lo que les habló de trabajar en equipo, y le dio la bienvenida a la siguiente ronda de Yo Soy.

Al final, Melody pudo abrazar a sus padres tras su excelente paso por el primer casting.

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