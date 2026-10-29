Yo Soy Castings 2026: ¡“Britney Spears” de Tik Tok sorprendió con su look, pero le faltó lo demás!

Paolo Baltazar vino a imitar a “Britney Spears” con la canción “Baby One More Time”. Desde que entró al set, el jurado se asombró de su nivel de compromiso con la caracterización, tanto así que Lita Pezo pidió aplausos por la dedicación del participante en lograr ese vestuario y maquillaje.

A pesar de la expectativa, a la hora de cantar no demostró tener el timbre de la popstar, ni tampoco el nivel de baile de la artista. Aun así, Jely Reátegui disfrutó de la coreografía por su gusto por la artista original.

Tras finalizar su audición, Jely comentó: “Te va a seguir yendo muy bien con esta imitación en TikTok, pero para este programa, todavía falta”, y dijo el primer “no” de la noche.

Lita Pezo coincidió con Jely y dio el segundo “no”.

Por último, Carlos Alcántara le hizo ver la parte positiva del inicio de su casting: “De verdad que nos ibas a sorprender a todos, sacando el timbre de Britney, teniendo la voz tan gruesa”. Además, le recalcó la importancia de su labor en redes sociales y su futuro en esa plataforma.

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