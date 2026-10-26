Yo Soy Castings 2026: “BTS” volvió por su revancha y pasó de ronda con “Dynamite”

Humberto, Enzo, Josué, Iván, Fernando, Christian y Roberto volvieron a Yo Soy como el grupo “BTS” con la canción “Dynamite”. Los imitadores vinieron por su revancha y el jurado los reconoció de inmediato, por lo que estuvo atento y con mucha expectativa a la nueva presentación que darían en el casting de la nueva temporada.

Al terminar su performance, Ricardo Morán fue exigente: “Tenemos que aspirar a muchísimo más. Tengo dudas”.

Carlos Alcántara sí reconoció su enorme esfuerzo en ensayar, ya que se notó la mejora en la condición física para el canto y el baile, por lo que dijo “sí”.

Jely Reátegui también los felicitó por encontrar un balance del espacio en el escenario, pero pidió encarecidamente que mejoren la parte vocal en grupo y que practiquen con el teclado. Con su “sí” definitivo, los llevó a la siguiente ronda.

¿Lograrán “BTS” mejorar su parte vocal en la siguiente ronda? ¿Cómo responderán a la exigencia de Ricardo Morán? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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