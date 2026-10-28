Yo Soy Castings 2026: ¡Cosmetóloga de imitadores cantó como “Brunella Torpoco” y sorprendió!

Roxana Mesones vino a cantar como “Brunella Torpoco” con el tema “Cruel condena”. Durante la dinámica de preguntas con el jurado, la participante reveló que trabaja como caracterizadora y que ha colaborado con imitadores del programa, lo que asombró por su destreza en un campo ajeno a la música.

En su presentación, Carlos Alcántara disfrutó mucho, por su gusto por la artista original, pero el resto del jurado señaló algunos puntos por mejorar.

Jely Reátegui consideró que debe mejorar la parte actoral, que es parte importante de una imitación, o cambiar de personaje. Ricardo Morán sugirió una imitación de “Marisol”, a lo que Jely estuvo de acuerdo.

En cambio, Carlos Alcántara sintió que sí tuvo el timbre y dio el primer “sí”.

Por último, Ricardo Morán destacó que cantó bien, pero que no la ha visto en el escenario. A pesar de ello, confió en que trabajará las carencias de su imitación y dio el segundo “sí”, que le permitió avanzar de ronda en Yo Soy.

¿Logrará “Brunella Torpoco” trabajar su parte actoral en la siguiente ronda? ¿Cómo sería su imitación de “Marisol”? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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