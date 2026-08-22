Yo Soy Castings 2026: ¡Daddy Yankee llegó desde Chiclayo con cinco cajitas de chela y mucha actitud!

Rubén Sajami llegó desde La Victoria, Chiclayo, dispuesto a demostrar que su pasión por el arte podía llevarlo a convertirse en Daddy Yankee. Rubén contó que trabaja en una planta cervecera y que es técnico e ingeniero mecánico, pero su vínculo con el arte comenzó desde el baile y la danza moderna.

El jurado reconoció que había estudiado los golpes e inflexiones vocales del artista. Sin embargo, consideró que la presentación se acercaba más a un cover que a una imitación. “No he visto a Daddy Yankee, pero felicito tu entrega y creo que tienes mucho talento”, señaló Jely Reátegui.

Ricardo Morán coincidió y calificó la elección como una “decisión estratégica equivocada”, aunque destacó sus capacidades. Finalmente, Rubén recibió un no, pero con una invitación a regresar con otro artista: “Sí tienes la capacidad y el talento”.

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