Yo Soy Castings 2026: ¡“Me encanta tu desenfado”: Azucena Calvay sorprende al jurado con su gran actitud y carácter!

Mayumi Galván llegó por primera vez al programa con una motivación muy especial: su hijo de 8 años, a quien dedicó su participación. La cantante pertenece a una agrupación de música tropical y contó que fue el público quien comenzó a decirle que tenía parecido con Azucena Calvay.

Al subir al escenario, la soltura y actitud de Mayumi llamaron inmediatamente la atención del jurado. Ricardo Morán destacó su desenvoltura y parecido vocal: “Me encanta tu actitud, me encanta tu desenfado”, antes de darle su sí. Jely Reátegui incluso bromeó con que parecía estar “imitándose a sí misma” por lo natural que le salían las inflexiones. Tras recomendarle trabajar algunos detalles actorales, también aprobó su presentación.

Finalmente, Cachín se divirtió con la personalidad que mostró Mayumi y aseguró que sabía que “vas a armar la fiesta acá”. Con los tres votos a favor, Mayumi Galván consiguió avanzar a la siguiente ronda.

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