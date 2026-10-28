Yo Soy Castings 2026: “David Summers” sorprendió al cantar un mix de tres hits de “Hombres G”

Camilo Sotomayor regresó al programa con una nueva imitación: “David Summers”, vocalista de la banda “Hombres G”, con la canción “El ataque de las chicas cocodrilo”. El jurado reconoció que ya había participado y le preguntó qué le dijo la gente al ver su casting. Él respondió: “Me dicen eres igualito, igualito. Pero, igualito no pasé”, y provocó risas por su reacción rápida y sincera. Además, explicó la mezcla de influencias de distintos vestuarios del personaje, lo que dejó asombrada a Jely Reátegui.

La sorpresa no terminó ahí: se presentó con un “mix” en el que agregó más hits del cantante, “Visite nuestro bar” y “Venezia”.

Tras el disfrute del jurado, llegó la devolución. Jely Reátegui comentó: “Has venido con una propuesta de imitarlo ahora, cosa que está chévere; sin embargo, no tengo demasiado registrado cómo está su voz ahora. Entonces, frente a ese beneficio de la duda, voy a hacer mi tarea y me gustaría verte una siguiente vez”.

De igual forma, Carlos Alcántara estuvo sumamente interesado en verlo una segunda vez y le dio el “sí” que lo invitó a la siguiente etapa de los castings de Yo Soy.

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