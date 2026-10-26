Yo Soy Castings 2026: De cantar a solas en su cuarto a pasar de ronda como “Andrés Calamaro”

Vincenzo Chau De Souza vino a imitar a “Andrés Calamaro” con la canción “Mucho mejor”. El participante contó que cantaba en su cuarto y que nadie lo escuchaba, por lo que se atrevió a ir solo al casting.

Jely Reátegui reconoció que tiene muy buenas condiciones para el canto, aunque consideró que el timbre es cercano, pero no tanto. Le recomendó tomar algunas clases, ya que le iría muy bien, y dijo “no”.

Carlos Alcántara coincidió en que tiene un buen timbre y proyección para mejorarlo. Al igual que el imitador, se arriesgó y dijo “sí”.

Con el voto dividido, la última palabra quedó en manos de Lita Pezo, quien preguntó: “¿Por qué me dan a mí?”. Le indicó que debe mejorar en los mismos aspectos señalados por el jurado y, sobre todo, en dominar el espacio del escenario. Finalmente, le dio el “sí” que le permitió pasar a la siguiente etapa.

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