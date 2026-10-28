Yo Soy Castings 2026: De “Yo Soy Kids” a los adultos, ¡la “Princesita Mily” maravilló al jurado!

Osiris Rodríguez, tras su paso por “Yo Soy Kids”, volvió a interpretar a la “Princesita Mily” con el tema “El Teléfono”. La participante mostró su gratitud al programa por su paso por las distintas ediciones y compartió su ímpetu por ponerse el desafío de afrontar el siguiente nivel con los imitadores adultos. Con tal rodaje, el jurado quedó maravillado con su impecable imitación y se lo reconoció en su devolución.

Ricardo Morán comentó con orgullo: “Hay evidencia clara que has pasado por escuela acá (…) Tres temporadas has estado, así que se nota que sabes de lo que se trata este trabajo, esta imitación. Así que yo voy a decir que sí”.

Igualmente, Jely Reátegui la felicitó por su excelente labor y se dirigió a sus padres: “Llévenla a celebrar, porque para mí también es un sí”. Aquello terminó con una tierna imagen de su familia recibiéndola junto a Franco Cabrera, emocionado, tras su pase a la siguiente ronda.

¿Logrará la “Princesita Mily” seguir sorprendiendo en la siguiente etapa frente a los imitadores adultos? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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