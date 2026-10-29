Yo Soy Castings 2026: “Debbie Harry” avanzó por su timbre de voz, pero el jurado pidió más actitud

Ingrid Castro interpretó a “Debbie Harry” con la canción “Call Me”. Con una tremenda voz similar a la de la artista, sorprendió al conductor Franco Cabrera con su imitación. El jurado estuvo atento a todo tipo de detalles de su actuación y a la actitud icónica de la artista.

Al terminar su presentación, Jely Reátegui comentó: “Veo que hay potencial para divertirte más con este personaje, yo voy a decir que sí”.

Carlos Alcántara coincidió: le aconsejó relajarse más y entregarse por completo a la interpretación, y dio el segundo “sí”.

Por su parte, Ricardo Morán le pidió trabajar más el timbre. Le pareció una técnica correcta e indicó que debe mejorar, sobre todo, su actitud en el escenario. A pesar de ello, reconoció su enorme virtud en la imitación presentada y dio el tercer “sí”, que le otorgó el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Debbie Harry” divertirse más con su personaje en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá esta participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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