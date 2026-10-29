Yo Soy Castings 2026: ¡“Don Chezina” cantó con dos micrófonos e hizo bailar a Jely y Cachín!

Jhonathan Cabrera volvió a cantar como “Don Chezina” con el tema “Chezidon”. En su regreso a los castings, Carlos Alcántara le preguntó qué había hecho desde su última presentación. El participante respondió que tuvo más shows y mayor exposición de su arte urbano, que realiza de forma personal.

Cuando estaba por decir a quién venía a imitar, sacó un segundo micrófono para cantar, lo que llamó la atención del jurado.

Durante la actuación, Jely Reátegui y Carlos Alcántara fueron los más emocionados con el imitador y bailaron en todo momento. Ricardo Morán, en cambio, se quedó quieto observando la presentación.

A pesar de reaccionar de forma distinta, los tres jurados estuvieron de acuerdo en darle el “sí” y le dieron la bienvenida a la siguiente ronda de Yo Soy.

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