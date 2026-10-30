Senamhi advierte que lluvias en Piura y Tumbes podrían superar los 100 mm en noviembre

Las lluvias intensas continuarán en el norte del Perú durante los próximos días y podrían alcanzar acumulados superiores a los 100 milímetros por episodio en algunas localidades de Piura y Tumbes. Así lo advirtió Javier Chiong, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), quien alertó sobre la posibilidad de precipitaciones de fuerte a extrema intensidad.

El organismo mantiene vigente el aviso meteorológico rojo n.° 445, que comprende del 30 de octubre al 1 de noviembre. El pronóstico contempla precipitaciones superiores a los 22 milímetros diarios en la costa norte y acumulados de entre 18 y 22 milímetros por día en la sierra norte. Sin embargo, el especialista precisó que estos valores son estimaciones y no se descarta que sean superados.

¿POR QUÉ SE ESPERAN LLUVIAS MÁS INTENSAS EN EL NORTE?

Uno de los registros más significativos se reportó este jueves 29 de octubre en Canchaque, en la sierra de Piura, donde las lluvias alcanzaron los 154,9 milímetros. También se registraron precipitaciones importantes en Huarmaca, Hacienda Valles y Chalaco. Según Chiong, las zonas altas de Tumbes y la sierra piurana podrían registrar nuevos episodios de fuerte a extrema intensidad.

El especialista explicó que el calentamiento del mar frente a Piura, cuya temperatura alcanza actualmente los 26 °C, favorece la formación de lluvias por encima de los valores habituales para esta época. Mientras que los acumulados promedio en la costa norte suelen ser de 2 milímetros en octubre y 4 milímetros en noviembre, este mes se han registrado hasta 99 milímetros en El Salto, Tumbes, en el contexto del fenómeno El Niño Costero.

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