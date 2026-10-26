Yo Soy Castings 2026: Dos “no” para “Camilo Sesto”, pero Ricardo Morán pidió que siga
Isaac Sánchez vino a imitar a “Camilo Sesto” con la canción “¿Quieres ser mi amante?”. Antes de su participación, comentó que la elección del artista fue gracias a su madre, admiradora de Camilo Sesto, quien lo empujó a realizar la imitación. El jurado estuvo atento a su performance y compartió su devolución al terminar.
Jely Reátegui comentó que la interpretación necesita más sentimiento y lo invitó a seguir practicando para perfeccionar la actitud y la voz, por lo que dijo “no”.
Carlos Alcántara coincidió en que vuelva con otro personaje y dio el segundo “no”.
Ricardo Morán no estuvo tan de acuerdo con cambiar de imitación y dijo: “Tú deberías invertir tiempo y dedicación a tener un buen Camilo Sesto”. Reconoció que tiene una buena base de timbre y voz, pero que le falta técnica. Si pone empeño en mejorar ese aspecto, puede tener una gran proyección en la competencia con el mismo personaje.
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